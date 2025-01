Biccy.it - Fedez a Sanremo con Marco Masini per la serata delle cover, le parole del cantante

avrebbe pensato di chiamareper duettare con lui durante laal Festival di. Il rumor, lanciato da Gabriele Parpiglia (“se questa notizia dovesse essere smentita, sarà solo perché abbiamo svelato in anticipo questo discusso progetto musicale“, aveva scritto) è stata confermata dal tutor di Ora O Mai Più stesso che, durante un incontro con i fan, ha parlato.Lo ha scritto FQ Magazine raccontando cheavrebbe confermato di essere stato contattato dama di non aver ancora accettato. “Durante un incontro con i fan per il firmacopie del disco 10 Amori il cantautore ha confermato tutto” – si legge sul sito – “A domanda diretta, durante l’incontro avvenuto il 19 gennaio scorso a Piacenza,ha affermato che non aveva ancora deciso di accettare la collaborazione per “Bella Str0nza”.