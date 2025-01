Quotidiano.net - Eradicazione della Peste suina africana a Roma: annuncio del ministero della Salute

La Struttura del Commissario straordinario alla(Psa) e la Direzione generaleanimale del, insieme aldell'Agricoltura, "annunciano con soddisfazione l'". Lo rende noto un comunicato del. "Oggi la sessionee benessere animale del Comitato permanente, che si riunisce mensilmente a Bruxelles, ha votato favorevolmente la revoca delle zone soggette a restrizione istituite a maggio 2022 in provincia di", precisa la nota. Il, si legge nella nota, "continua a mantenere alta l'attenzione e a vigilare per prevenire ogni possibile reintroduzione del virus, nonché a coordinare gli sforzi necessari per garantire il controllomalattia e mitigare il rischio di diffusione in territori indenni".