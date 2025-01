Ilgiorno.it - Dolcetto, scherzetto: 30 chili di hashish nascosti nelle scatole di snack al cioccolato ma la Finanza li trova

Monza – Tre arresti per traffico di sostanze stupefacenti della Guardia didel Comando provinciale di Monza e Brianza, che ha anche sequestrato oltre 30 chilogrammi die 25.500 euro in contanti. RADAELLI - Monza guardia diL’incontro I finanzieri del Gruppo di Monza hanno intercettato l’incontro di tre soggetti a bordo di due autovetture e monitorato così un repentino scambio di un involucro in plastica di notevoli dimensioni: immediatamente è scattata l’ispezione dei veicoli, dove sono statiti 10 chilogrammi diinche riproducevano gli incarti dei noti dolciumi “Snickers” e “Lindt”, oltre ai 25.500 euro in contanti. Il garage I militari hanno poi individuato un garage in città con ulteriori 20di. La droga, se fosse giunta sul mercato del consumo, avrebbe potuto fruttare oltre 300mila euro.