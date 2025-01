Devastante incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare nell’Adriatico ordinata l’evacuazione di tutto il personale

Leggi su Dayitalianews.com

Unè scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 22 gennaio,B” al targo di Termoli, nelAdriatico. Dalla struttura si è alzato una fitta nube nera visibile anche dalla terraferma nonostante ci siano oltre 20 chilometri di distanza dalla costa.L’Dopo l’allarme sono intervenuti gli stessi operatori antdel presidio, che però non sono riusciti a dole fiamme diventate incontenibili, così sono state allertate anche le autorità di terra che hanno inviato i soccorsi sul posto. Sul luogo è stata inviata una Motovedetta della Guardia costiera di Termoli con a bordo i vigili del fuoco addestrati per intervenire in operazione di. I dipendenti della, circa una ventina, sono stati evacuati con un’imbarcazione ma fortunatamente, come confermato da Energean, la società che gestisce la struttura, non si registrano feriti.