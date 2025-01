Inter-news.it - Damiani: «Inter squadra completa. Ora dovrà essere bravo Inzaghi!»

Leggi su Inter-news.it

esprime una sua opinione riguardo il mercato e la rosa dell’in questa stagione. L’ex calciatore e procuratore ne ha parlato a Rai Radio 1.ROSA– Oscardurante un suovento radiofonico ha espresso così la sua opinione riguardo lanerazzurra allenata da Simone: «L’ha lavorato bene facendo una campagna acquisti oculata in estate e ora ha una, forte, ha quasi due squadre dello stesso livello. Se l’allenatore saràa gestire bene le scelte cambiando di settimana in settimana i giocatori, io credo che l’pur avendo tanti impegni, non ne risentirà dal punto di vista del gioco e dei risultati».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «