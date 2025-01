Impresaitaliana.net - Confesercenti Campania a “TuttoHotel”, Schiavo: “Extra-alberghiero garantisce fatturato importante”

alla fiera “” alla Mostra d’Oltremare con il convegno “a Napoli, la città che ridefinisce l’ospitalità”«Il settore negli ultimi dieci anni ha cambiato la morfologia del nostro territorio, è diventato molto appetibile per i turisti italiani, nel settore turismounmolto rivelante, ma è anche una grande opportunità di lavoro per tante famiglie e per tanti giovani.Napoli eaffianca queste imprese in vari modi: con la nostra Cassa del Microcredito abbiamo ha sostenuto negli ultimi due anni, con finanziamenti sino a 50mila euro e in tempi molto brevi, oltre mille giovani imprenditori che hanno aperto le loro attività e centinaia di imprese».Così Vincenzo, presidente diNapoli ee vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, in merito al convegno “a Napoli, la città che ridefinisce l’ospitalità” che si tiene alla fiera “” alla Mostra d’Oltremare di Napoli ed è organizzato da AIGONapoli e provincia.