Chris Columbus, regista dei primi due capitoli, difende il remake HBO di Harry Potter

, che ha diretto iduedella saga cinematografica di, ha espresso il suo sostegno al prossimo reboot televisivo prodotto da HBO. In un’intervista con People, ilha definito il progetto “un’idea spettacolare” dato che non avrà le stesse limitazioni temporali dei film. Paragonando la serie TV ai suoi sforzi cinematografici,ha detto: “Il nostro film durava due ore e 40 minuti, e il secondo era quasi altrettanto lungo“. Mentree il suo team volevano coprire il più possibile i romanzi di JK Rowling, dovevano comunque lavorare entro i limiti della durata di un film. “Il fatto che abbiano la possibilità di più episodi per ogni libro, penso che sia fantastico”, ha detto. “Si possono fare tutte le cose, nella serie, che non abbiamo avuto l’opportunità di fare.