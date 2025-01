Metropolitanmagazine.it - Chi è Edna Galvao, moglie di Enrico Bertolino e cosa fa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ladialla quale è legato da oltre vent’anni: dalla loro unione è arrivata nel 2010 Sofia, unica figlia della coppia.Chi è ladiStasera il comico si esibirà al Teatro Arcimboldi nella seconda puntata di Zelig, in onda su Canale 5 a partire dalle 21:30. L’artista meneghino ha una carriera sulle spalle lunga circa trent’anni, partita a metà degli anni Novanta con Zelig – Facciamo Cabaret, antesignano dello show del prime time Mediaset e Ciro – Il Figlio di Target, per poi passare sulla Rai con lo show comico Convenscion condotto insieme a Natasha Stefanenko e poi alla guida di Bulldozer, nel quale lancia nuovi talenti della risata. Nell’autunno del 2004 è nel cast di Super Ciro in onda su Italia 1 mentre a inizio 2005 è di nuovo al timone di Bulldozer sempre al fianco della Panicucci a cui si aggiunge Aída Yéspica e dove con Max Tortora avvia gli sketch che poi saranno ampliati nel 2007 nella sit-com Piloti, in onda su Rai 2.