Cantieri, scioperi e sabotaggi, Salvini si assolve sul caos treni

Chi si aspettava un ministro Matteoche spiegasse le cause della debacle ferroviaria che ormai quotidianamente paralizza il Paese, è rimasto deluso. Ieri infatti in una Camera piena (ma solo di leghisti, il resto del governo ha dato buca) il ministro ha ringrazia tutti (“il mezzo miliardo di viaggiatori che nel 2024 hanno scelto idel nostro Paese”; i “92mila dipendenti di Fs e gli uomini e donne delle forze dell’ordine, che ogni giorno sono impegnati in attività che non meritano le troppe polemiche e insinuazioni che a volte ci sono sul loro operato”; persino “alcuni membri dell’opposizione”), ma non ha riferito i motivi per i quali il trasporto ferroviario italiano è al collasso.denuncia “un’escalation di attentati” e spunta l’immancabile pista anarchicaNé ha portato uno straccio di prova del denunciato complotto per bloccare i convogli.