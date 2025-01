Ilgiorno.it - Brescia, operaio di 54 anni stroncato da un malore mentre è al lavoro in un cantiere di Darfo Boario

Terme (), 22 gennaio 2025 – Tragedia in undiTerme nelle scorse ore, quando un uomo di origine kossovara è morto a causa di un. I fatti risalgono a ieri mattina. La persona che ha perso la vita si chiamava Gashi Farmir e aveva 54. Abitava a Rovato. Tempo fa aveva già avuto alcuni problemi cardiaci, che probabilmente sono stati la causa delche ieri si è rivelato fatale. Dettagli della tragedia Gashi Farmir era dipendente di una impresa edile delno. Quando si è sentito male i suoi colleghi hanno cercato di aiutarlo e hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112, che ha inviato sul posto i mezzi di soccorso. Purtroppo il kossovaro non ce l’ha fatta. Sul posto c'erano anche i carabinieri e la polizia locale.