Ambiente | Pisa aderisce a ‘Il mare di inverno’ per ripulire le spiagge dalla plastica

Pisa aderisce a 'Il mare di inverno' per ripulire le spiagge dalla plastica

, 22 gennaio 2025 – Il Comune dialle 34° edizione de 'Ild'inverno', organizzata dall’associazione ambientalista 'Fare Verde Onlus'. L’appuntamento si svolgerà domenica 26 gennaio con ritrovo alle ore 9.30 in piazza Belvedere a Tirrenia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di, Commissione Europea - Rappresentanza per l’Italia, dal Ministero dell’, Consiglio Nazionale dei Giovani e Regione Toscana. I volontari saranno impegnati a pulire l’area da rifiuti abbandonati e"per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo". Si tratta di un monitoraggio delle più diffuse forme di inquinamento, dal quale si rileva che laè il materiale più inquinante presente nelle nostre coste.