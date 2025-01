Dailymilan.it - Verso Milan-Girona, da Christian Pulisic alla coppia Morata-Abraham. Le ultime

In vista della sfida traConceicao opterà per dei cambi: dal possibile recupero dial duo. Le ultimeTorna la Champions League e ilse la vedrà a San Siro contro il(mercoledì 22 gennaio alle 21), per una partita che assume un significato davvero importante per cercare di ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Per l’occasione, La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sui recuperi e sulle possibile scelte di mister Sergio Conceicao.Davanti c’è il recupero di Alvaro, che è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile per la sfida contro gli spagnoli. In attacco, quindi, non è così remota la possibilità di vedere insieme dal primo minuto la. Con questo duo offensivo, sarebbero Rafael Leao e Yunus Musah a completare il reparto avanzato dei rossoneri.