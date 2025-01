Trump | Usa via dall' Oms stop a ius soli

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.42 Donaldha firmato, nello Studio Ovale, l'ordine esecutivo per uscire'Organizzazione mondiale della Sanità, come accadde durante il primo mandato. Revocate le sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania.Da oggi l'immigrazione illegale al confine tra Usa e Messico è un'emergenza nazionale e i cartelli criminali sono considerate organizzazioni terroristiche.ha anche firmato una legge che abolisce lo ius,cioè la cittadinanza automatica ai figli di immigrati irregolari.