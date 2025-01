Ilfattoquotidiano.it - Trump rinnega l’accordo Ocse sulla tassazione delle multinazionali. E minaccia ritorsioni contro i Paesi che hanno web tax: anche l’Italia

Non solo l‘uscita dall’Oms e dagli accordi di Parigi sul clima e la spada di Damocle dei dazi. Tra le prime mosse di Donaldda presidente c’èla decisione di ritirare gli Usa dall’intesaglobalefaticosamente raggiunta nel 2021 in sede. Con tanto didinei confronti deiche abbiano adottato norme da cui derivano svantaggi per le compagnie statunitensi. All’identikit corrispondono l’intera Unione europea e la Gran Bretagna, dove dallo scorso anno è in vigore la global minimum tax del 15%, ma nel mirino finiranno innanzitutto Italia, Austria, Francia e Spagna,che applicano unilateralmenteimposte sui servizi digitali.Il nuovo corso è stato annunciato con un memorandum presidenziale pubblicato sul sito della Casa Bianca poche ore dopo l’insediamento.