Lanotiziagiornale.it - Trump promette dazi all’Ue ma Urso lo difende: “Non significano nulla, dobbiamo accogliere questa sfida”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Di per sé inon”, dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Adolfo, parlando delle mosse annunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald. L’Italia, quindi, invece dirsi daiche penalizzerebbero la nostra economia, continua are l’operato di. “Io penso che la presidenzasia una grande opportunità per l’Europa, perché ci costringe a rispondere con altrettanta assertività e con tempi estremamente veloci, cosicché l’Europa possa finalmente colmare il gap che si è realizzato con altri continenti”, affermain un punto stampa al Parlamento europeo a Strasburgo.Il ministro parla delle possibili conseguenze sull’Europa dell’aumento deipaventato da: “competitiva, dando una risposta adeguata, con una politica industriale Europea assertiva e supportata da una politica commerciale di tutela dalla concorrenza sleale.