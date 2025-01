Unlimitednews.it - Trump firma i primi provvedimenti e grazia gli assalitori di Capitol Hill

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donaldha concesso laa circa 1.500 imputati per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Si tratta di “un perdono totale, completo e incondizionato”, ha dettodallo Studio Ovale.Sul social Truth, il neo presidente ha anche annunciato i4 licenziamenti di funzionari nominati dalla precedente amministrazione: “Jose Andres del President’s Council on Sports, Fitness and Nutrition, Mark Milley del National Infrastructure Advisory Council, Brian Hook del Wilson Center for Scholars e Keisha Lance Bottoms del President’s Export Council: SIETE LICENZIATI!”.“Il nostro primo giorno alla Casa Bianca non è ancora finito! Il mio ufficio del personale presidenziale sta attivamente identificando e rimuovendo oltre un migliaio di incaricati presidenziali della precedente amministrazione – spieganel post su Truth -, che non sono in linea con la nostra visione di rendere l’America di nuovo grande.