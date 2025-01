Bergamonews.it - Tregua temporanea, da mercoledì una nuova perturbazione atlantica

Le previsioni a cura del Centro Meteo Lombardo.Analisi sinotticaParziale miglioramento del tempo quest’oggi sulla nostra regione grazie allarimonta dell’alta pressione, ma già domani tendenza a peggioramento del tempo per l’arrivo di una.Nei giorni a seguire proseguirà il flusso umido occidentale in un contesto di temperature sopra le medie del periodo.Martedì 21 gennaio 2025Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con residui piovaschi in rapido esaurimento.Nel pomeriggio e in serata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma con possibili banchi di nebbia in pianura dopo il tramonto.Temperature: Minime stazionarie (2/5°C), massime in lieve aumento (8/11°C).Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli da ovest.