Tvzap.it - Tragico schianto tra auto, un morto e due feriti: i fatti

Leggi su Tvzap.it

Social.tra, une due: i. Nella mattinata di oggi 21 Gennaio 2025 si è verificato un grave incidente stradale nel nostro Paese. Due veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, con un bilancio drammatico: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste gravemente ferite. Vediamo una prima ricostruzione deiad opera degli inquirenti. ( dopo le foto)Leggi anche: Incidente spaventoso, dramma in Italia: tutto bloccatoLeggi anche: Musica in lutto: “Con grande dolore condividiamo che è”Leggi anche: Terremoto, forte scossa di magnitudo 6: diversiLeggi anche: Incendio in una casa di riposo: ci sono morti eBolzano incidente tra: une duegraviNella mattinata di oggi 21 Gennaio 2025 si è verificato un grave incidente stradale sulla statale del Brennero, a nord di Bolzano, all’altezza di Campodazzo.