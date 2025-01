Ilfattoquotidiano.it - The Economist sprona gli africani alla rivoluzione capitalista. Basta con quest’ossessione!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutto il rapporto di 13 pagine dello “Special Report” della scorsa settimana di Theintitolato: “Ladi cui l’Africa ha bisogno” traccia una fotografia del futuro dell’Africa visto dcomoda redazione Londra. “L’unica direzione per l’Africa è verso l’alto” è il concetto di punta, in termini economici. Un rapporto sull’Africa che chiama a “meno paternalismo, compiacimento e corruzione” e a “liberare una”. Secondo Thec’è solo un modo per sapere se una società sta andando bene o meno: se il Pil cresce. Che in pratica è come telefonarenonna per sapere come sta. Le chiedi se ha più soldi nella borsa rispettosettimana precedente, e poi riattacchi.Eppure già nel 1968 Bobby Kennedy diceva “il Pil non tiene conto della salute dei nostri figli, della qualità della loro educazione o della gioia del loro gioco.