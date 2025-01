Ilfattoquotidiano.it - Symbioz, l’erede della grande tradizione Renault in tema di auto versatili e familiari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il costruttore l’ha presentata come “voiture à vivre”, la vettura da vivere, esaltando ladifunzionali per la famiglia che hanno fatto la storia di. “In questo modello si concentra il megliomarca nel segmento C a livello di design, modularità, volume di carico, connettività ed efficienza. Rivolgendosi ad una clientela composta da nuclei, ma anche flotte aziendali,completa la gamma”, informa la casamobilistica francese.Laè un crossover compatto (4,41 metri di lunghezza, tra la Captur e la Austral, e 1,79 di larghezza) e allo stesso tempo spazioso con i suoi cinque posti abitabili, anche quello centrale posteriore che di solito si preferisce evitare. Il passo è di 2,64 metri e il bagagliaio offre soluzioni di carico interessanti.