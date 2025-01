Summit P Chigiaccelerare Ddl Sicurezza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.20 Una riunione di maggioranza e governo si è tenuta a Palazzo Chigi per accelerare sul Ddl. Tra i presenti, il sottosegretario Mantovano, il Guardasigilli Nordio, il ministro Piantedosi e quello dei Rapporti con il Parlamento Ciriani. Si è deciso di andare avanti con il provvedimento, definito una priorità dalla Lega.Probabile la convocazione di una capigruppo. L'ipotesi è quella di presentare in Aula le modifiche, limitadole al minimo e "senza snaturare in alcun modo il Ddl".