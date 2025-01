Liberoquotidiano.it - "Suburra", nelle grotte oscure del potere di Roma

Sky Cinerma Suspense ore 21 Con Pierfrancessco Favino, Claudio Amendola e Alessandro Borghi. Regia di Stefano Sollima. Produzione Italia 2015. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMAera il nome che nell'anticaveniva dato al quartiere più malfamato dell'allora capitale del mondo. Un paragone certamente calzante in questa storia di mafia, affarismo, lotta di cosche. Un gruppo di speculatori vuole trasformare il litorale di Ostia in una specie di Las Vegas laziale, regno dei giocatori. L'operazione sembra fattibile coll'intervento di politicanti corrotti. Ma il possesso del litorale diventa oggetto di contesa tra mafiosi. PERCHE' VEDERLO perchè Sollima, al suo secondo film per il cinema, dimostra polmoni di narratore anche più ampi di quelli che aveva messo in evidenza nella serie "Gomorra".