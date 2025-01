Panorama.it - Stellantis superata da Renault. Bruxelles verso taglio multe CO2. Intanto Trump minaccia nuovi dazi

Il mercato automobilistico europeo ha vissuto un importante cambiamento a dicembre conche ha superatonelle vendite, segnando un sorpasso storico per la prima volta dal 2021, anno della nascita del gruppo italo-francese. Secondo i dati pubblicati dall'Acea (Associazione Europea dei Costruttori di Automobili), la casa guidata da Luca De Meo ha immatricolato 130.097 auto, contro le 126.091 di, conquistando una quota di mercato del 11,9%, appena sopra l'11,6% del colosso presieduto da John Elkann.Nel complesso comunque notizie provenienti dal mercato delle quattro ruote sono positive. L’anno scorso è cresciuto dello 0,9%, con le ibride a farla da padrone con aumenti a doppia cifra. Significativo +33,1% per le ibride elettriche (HEV) e un +4,9% per le ibride che hanno bisogno della spina (plug-in).