Spari in città, allerta per nuova escalation di criminalità

Tempo di lettura: 2 minutiIl Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha convocato per domani mattina, mercoledì 22 Gennaio alle ore 10.30, presso la sede di Palazzo di Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.All’incontro prenderanno parte, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, anche ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino Domenico Airoma ed i Sindaci dei Comuni interessati, a partire da quelli di Avellino, Laura Nargi e di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, dopo i fatti criminosi avvenuti nella serata di sabato a Rione Mazzini, alla periferie cittadina.Ad essere colpito il 19enne Luigi Valente, residente a Mercogliano e figlio del boss Carmine Valente, detto “caramella”, in carcere dal 2019 e condannato a 21 anni in primo grado nel processo al “Nuovo Clan Partenio”.