Sorrento riduzione della Tari per le famiglie in difficoltà | via alle domande

Scade il 31 marzo prossimo il termine per la presentazione delle richieste per accedereriduzioni, la tassa sui rifiuti, previste per le utenze domestiche residenti. Beneficiari delle agevolazioni sono i cittadini che versano in condizioni di grave disagio economico-sociale, per le quali il Comune diriconosce il bonus sociale.L’agevolazione sarà applicata direttamente in bolletta applicando una decurtazione, nella misura del 50 per cento, dell’importoquota variabileffa.Per accedere al beneficio, l’utente dovrà presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di, oppure a mezzo Pec a [email protected] .na.itLa richiesta dovrà contenere l’indicazione delle condizioni di ammissibilità,gando documentazione Isee, l’IndicatoreSituazione Economica Equivalente, o la titolarità di un bonus sociale elettrico, gas o idrico.