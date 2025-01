Lettera43.it - Sei Nazioni 2025, quando gioca l’Italia

Tutto pronto alla 131esima edizione del Sei. Il Guinness Men’s Six Nations Rugby è uno dei tornei più famosi a livello internazionale e ogni anno vede incrociarsi Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. La manifestazione rugbistica si aprirà il 31 gennaio con il match inaugurale tra Francia e Galles. Il giorno dopo sarà la Nazionale italiana a debuttare allo storico impianto di Murrayfield, a Edimburgo, contro la Scozia. Gli azzurri, durante la passata edizione del Sei, hanno vinto due gare chiudendo al quinto posto: una delle due vittorie è stata proprio contro gli scozzesi, 31 a 29.La prima a Roma contro il Galles: il calendarioL’esultanza dei rugbisti italiani dopo una meta contro la Scozia nel match del 2024 (Getty Images).Dopo la trasferta in Scozia,si preparerà all’esordio in casa.