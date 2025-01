Sci alpino Vlhova rinuncia ai Mondiali | infortunio non ancora superato obiettivo Milano Cortina

Leggi su Sportface.it

Petranon prenderà parte ai Campionati del mondo di slalom, previsti a Saalbach-Hinterglemm, in Austria, tra il 4 e il 16 febbraio. La sciatrice slovacca è rimasta vittima di un graveil 20 gennaio 2024 quando, sulla pista di Jasna, nel corso della prova dello slalom gigante, ha subito la rottura del legamento crociato al ginocchio destro. Il percorso riabilitativo si è dimostrato pieno di ostacoli e i tempi di recupero si sono dilatati oltre le previsioni.ha dovuto fermarsi completamente lo scorso dicembre, nel tentativo di fare accelerare i tempi di guarigione.Winner Petra(SVK) reacts during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women’s Slalom at 60th Golden Fox event, on January 7, 2024 in Kranjska Gora, Slovenia. Photo by Vid Ponikvar / Sportida//SPORTIDAsipa.