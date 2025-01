Lettera43.it - Sanremo 2025, prime anticipazioni sui duetti: Clara assieme a Il Volo?

Leggi su Lettera43.it

In attesa dell’esordio diin programma martedì 11 febbraio, emergono già lesulla serata dei. Come ha riportato in anteprima DavideMaggio.it, nella serata delle coversalirà sul palco con Il. La cantante e attrice di Mare Fuori, in gara al Festival con il suo brano Febbre, avrebbe scelto infatti di condividere il microfono con Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, vincitori della manifestazione nel 2015 con Grande amore. Nulla ancora invece in merito alla canzone – che potranno scegliere dal repertorio italiano ed estero – che interpreteranno nell’appuntamento di venerdì 14 febbraio, che secondo il nuovo regolamento non inciderà sulla classifica finale. Per i due tenori e il baritono si tratterà della quarta esperienza adopo la già citata vittoria del 2015, il terzo posto del 2019 con Musica che resta e l’ottavo del 2024 con Capolavoro.