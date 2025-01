Dilei.it - Sanremo 2025, Olly canta Balorda nostalgia. Di cosa parla la canzone

Leggi su Dilei.it

torna emozionatissimo sul palco del Teatro Ariston per prendere parte al gruppo dei 30 Big in gara. La, intitolata, già dal titolo fa ben intendere atmosfere e tematiche che ilnte genovese è pronto a portare al Festival didopo una serie di successi importantissimi e un tour che ha registrato diversi sold out. Ma di, esattamente, il suo brano per la kermesse?al “Festival di”Sguardo sorridente, voce riconoscibilissima e la giusta determinazione per ricalcare il palco più ambito della musica italiana con unache potrebbe entrare nel cuore degli spettatori.è il brano presentato dalnte per provare a ottenere uno dei primi posti della classifica del Festival di: una, come suggerisce il titolo, che racconta una sensazione dolceamara.