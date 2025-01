Oasport.it - Rugby, la Benetton Treviso sfiderà Castres negli ottavi di finale di Champions Cup

Il 2025 entrerà di diritto nella storia dellae delitaliano, con la franchigia veneta che per la prima volta ha conquistato la qualificazione alla seconda fase dellaCup, la più importante manifestazione rugbistica europea per club. La vittoria contro La Rochelle ha qualificato i biancoverdi per glidiche si disputeranno a inizio aprile.E l’avversaria sarà un’altra francese. A incrociare i destini della, sarà in fatti il, formazione che ha chiuso al secondo posto la pool 3, ma che è reduce da tre successi consecutivi nel torneo dopo la sconfitta iniziale. Un’avversaria ostica, ma non impossibile per i ragazzi di Marco Bortolami, che sognano di continuare la propria cavalcata europea., dunque, è il primo degli otto match che decideranno le qualificate ai quarti didiCup.