Dilei.it - Riesci a perdonare chi ti ha tradito? Ecco cosa dice la scienza

Leggi su Dilei.it

La psiche umana, in certi casi, appare davvero imperscrutabile. Ci sono persone che nemmeno pensano di ridare fiducia a chi ha già avuto modo di metterle a disagio tradendola. E ci sono altri che invece tendono comunque ad offrire ulteriori possibilità anche alla luce di comportamenti profondamente negativi.Viene da chiedersi allora come ci si dovrebbe muovere, nei rapporti con una persona che già hale nostre aspettative, anche in un rapporto a due. Perché non sempre si riesce ad essere coerenti con quanto ci ha insegnato la storia passata, nei riguardi di una persona. A segnalarlo è una ricerca degli specialisti dell’Università della California di Los Angeles e dell’Università statale dell’Oklahoma, pubblicata su Evolution and Human Behavior.ci porta aA prima vista siamo tutti pronti ad isolare chi ha