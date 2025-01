Quotidiano.net - Referendum autonomia, il costituzionalista: “Scelta obbligata dopo il primo verdetto. Ora tocca alla politica”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 gennaio 2025 – Professor Alfonso Celotto, professore di diritto Costituzionale, Roma Tre, la Consulta boccia ilsull’differenziata per mancata chiarezza dei quesiti. E dice: “Ci vorrebbe una riforma costituzionale”. Qual è il messaggio che dà? “La Corte ci dice che il quesito era rimasto monco, perché in fondo c’era stato proprio un intervento di incostituzionalità precedente che quindi avrebbe sottoposto di fatto pezzi di un’intera legge al vaglio delle urne. Quindi, da quello che si può desumere senza aver ancora letto le motivazioni ma solo dstringatezza di un comunicato, risulta che la Corte ha valutato il quesito come ‘poco chiaro’ perché dentro non ci sono alcuni pezzi della legge che la Corte ha invitato il Parlamento a rivedere”. Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale all’Università di Roma Tre.