Ilgiorno.it - Postina di 29 anni morta sul lavoro a Mariano Comense: il conducente del furgone a processo

– Per due volte, la Procura di Como aveva chiesto l’archiviazione per l’incidente avvenuto il 28 aprile 2022, in cui aveva pero la vita Ambra Sala Tenna, portalettere di 29di Cantù. Ma il Gup del Tribunale di Como Walter Lietti, ha deciso di procedere con una imputazione coatta, mandando il fasciolo a dibattimento. L’urto con uncostato la vita alla giovane, era avvenuto mentre svolgere il suo giro di recapito della corrispondenza alla guida di una moto Piaggio, quando era entrata nella rotonda all’incrocio tra via Sauro e via San Francesco. Un attimo fatale, su cui si sono giocate le consulenze disposte in fase di indagine, i cui esiti sono sfociati in conclusioni molto differenti. Secondo il sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, che aveva chiesto l’archiviazione, non ci sarebbe alcuna colpa dell’autista delcontro cui era finito lo scooter della vittima.