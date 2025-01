Metropolitanmagazine.it - Novità in casa Veralab: il nuovo CEO è Paolo Deponti

Uningresso nella famiglia, il marchio beauty creazione di Cristina Fogazzi, al secolo L’Estetista Cinica. Il brand ha infatti nominatosuoCEO, un professionista del settore con un forte background internazionale e Omnichannel. Ilamministratore delegato sarà anche Head of Strategy dei brande Overskin, il marchio make-up nato successivamente.accoglie ilCEOFondato nel 2016 da Cristina Fogazzi, il brand realizza ad oggi un fatturato di circa 70 milioni di euro. La società è partecipata dal fondo Peninsula Capital con una quota del 30%. E non si occupa solo di vendita online, ma possiede due negozi di proprietà a Roma e a Milano e vanta una presenza in più di 500 farmacie, 350 profumerie e in grandi magazzini.