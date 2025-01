Calcionews24.com - Milan Girona, Michel: «Niente da perdere, andiamo a San Siro per godercela. Guardo tutta la Serie A, mi piace molto e non solo quelle di Champions: Conte super, ma anche il Como…»

Leggi su Calcionews24.com

Il, avversario deldi domani, l’anno scorso è stato la grande sorpresa della Liga. Non altrettanto in questa stagione, ma resta un avversario insidioso. Ecco cosa ha raccontato il tecnicoa La Gazzetta dello Sport. COME ILVA AO – «Con immensore. Io calcisticamente sono cresciuto col Madrid della .