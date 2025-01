Dilei.it - Maxima d’Olanda rock’n’roll con il look in pelle e la spilla “aggressiva”

Leggi su Dilei.it

Tra tutte le impeccabili royal ladies – certo degne dell’appellativo che portano – ve n’è una ed una sola a distinguersi per spiccata audacia:sembra nata per stupire e oramai si sa, ama sperimentare con gli accostamenti cromatici più vivaci. Il suo riconoscibilissimo stile è notoriamente improntato sull’uso del colore, tanto che non è affatto raro adocchiarla dare sfoggio di grintosi esperimenti di color-blocking alternati amonocromatici da manuale.La regina non teme affatto gli eccessi ma anzi, tutto il contrario. vanta l’invidiabile capacità di vestirli con grande eleganza. Sempre rigorosamente accompagnati ad un ampio e contagioso sorriso e qualche vistosa, si intende. Questo è ciò che è successo anche stavolta, di verde vestita, per inaugurare la Mostra Nazionale dell’Educazione ad Utrecht.