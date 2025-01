Lucio Iaccarino | Agricoltura e digitale opposti che si attraggono Vi spiego perché

Leggi su Ildenaro.it

Giovedì 23 gennaio presso l’incubatore Campania NewSteel, all’interno della rassegna Hyde Park, sarà presentato il libro di. Sfide tecnologiche per una campagna sostenibile”, edito da Carocci nel 2024. Pur presentandosi come un saggio scientifico, il libro presenta molti aspetti di interesse generale che vanno oltre la cerchia degli addetti ai lavori., a chi si rivolge esattamente il libro?Effettivamente è un testo che può essere letto da pubblici molto diversi. Mi riferisco alla comunità professionalità che opera tra i campi, imprenditori agricoli, agronomi, chimici, geologi, allevatori, veterinari e consulenti commerciali di prodotti e strumenti per la terra che troveranno tantissimi spunti tecnici tra quelli raccontati dai loro colleghi, intervistati nel libro.