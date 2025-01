Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Borges/Cabral 6-4, 7-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: azzurri in semifinale, si allunga la striscia di vittorie!

Si chiude qui la diretta di un positivo quarto di finale di doppio maschile, gli azzurri affronteranno in semifinale Arevalo/Pavic (1) o Goransson/Verbeek. Un saluto sportivo! 04:34 Gli azzurri devono ancora lasciare per strada un parziale in questi Australian Open, che li vede giungere in semifinale e portare a 8 la striscia di partite di doppio vinte consecutivamente! 04:32 Le statistiche sottolineano il grande rendimento in battuta degli italiani: 70% di prime in campo con una resa di 81% con la prima e uno straordinario 67% sulla seconda: I lusitani si fermano al 59% di prime in campo con 78% sulla prima e 64% sulla seconda. 04:32 Nell'ultimo gioco del primo parziale Bolelli/Vavassori hanno dovuto annullare tre palle break, mentre i lusitani hanno capitolato nel primo set sull'unica chance concessa nel 3° gioco.