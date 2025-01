Panorama.it - L’innovazione italiana alla conquista del mondo

Un filo invisibile ma concreto che legamade in Italy con l’ombelico deltech. È quella che è apparso a Las Vegas, durante il Consumer Electronics Show, perché tra gli oltre 4.000 espositori c’era un angolo tricolore dove 46 startup hanno mostrato i loro progetti per migliorare il nostro futuro. All’interno dell’Eureka Park, l’area che ospita tutti gli ecosistemi nazionali sparsi nelche ogni anno si ritrovano nei giorni del Ces, è un costante fluire di pitch, conversazioni, potenziali affari e idee condivise perre considerazione e visibilità, prodromi dei finanziamenti che servono per sviluppare iniziative col potenziale per colmare lacune e risolvere problemi. A questo mira la missione ICE - Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane, che promuovenel