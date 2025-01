Anteprima24.it - Le altre di C, l’Ascoli ufficializza il centrocampista Carpani: saltata la trattativa per Agazzi

Tempo di lettura: 2 minutiSi sono ridotte al lumicino le possibilità per il Benevento di chiudere laconper il possibile passaggio in bianconero di Davide, da tempo ai margini del progetto giallorosso e alla ricerca di una squadra dove rilanciarsi. Il club bianconero, infatti, oggi hato il tesseramento delGianlucache arriva dal Catania, operazione che dovrebbe aver messo la parola fine all’eventuale approdo aldi. Nelle settimane scorse c’era stato qualche contatto tra le due società, ma il sodalizio marchigiano aveva chiesto al Benevento di contribuire in maniera importante a coprire una parte importante dell’ingaggio delcon il conseguente raffreddamento delladopo il netto rifiuto dei sanniti.