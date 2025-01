Ilgiorno.it - Lavori di demolizione di uno stabile. Cambia la viabilità in via San Michele

Modifiche allain via Sanperdie ricostruzione. Da ieri l’arteria subisce un’inversione del senso di marcia per consentire lae ricostruzione di uno, con termine deiprevisto per dicembre 2027. La strada diventerà a senso unico verso via Don Monza, con un restringimento della carreggiata al civico 1. I veicoli in uscita dovranno dare la precedenza su via Don Monza. Anche via Don Monza sarà coinvolta: il tratto tra via Monte Santo e via Bainsizza sarà a senso unico per mezzi oltre i 3 metri in direzione di via Marconi. Una rivoluzione che non dispiace ai residenti che in molti casi preferivano questo senso di marcia a quello imposto dall’Amministrazione per regolare la. Sar. Giu