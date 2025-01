Sport.quotidiano.net - La zampata dell’Orso. "Un gol in Champions. Per me e per la città»

Se proprio bisogna uscire dalla, tanto vale farlo con il botto: ovvero con una vittoria e con un gol che fungano da rincorsa per il campionato e una nuova qualificazione in Europa. Crede nel colpaccio Riccardo Orsolini, che ha ritrovato forma e fiducia grazie al gol e all’assist con il Monza. "Ora vorrei regalare a Bologna e a me stesso il primo gol in: è l’ultima in casa, ci tengo molto". Per dimostrare che questo Bologna è definitivamente salito di livello e il numero 7 con lui, nei panni del trascinatore. E’ protagonista della miglior prima parte di stagione della carriera, Orso, alla voce gol e assist. Sono 7 le reti in campionato e 4 gli assist e un gol è arrivato in Coppa Italia. Manca laper coronare un percorso che nel caso del numero 7 è iniziato il 31 gennaio 2018, quasi 7 anni fa esatti.