Serie D Recanatese su Di Francesco e Re D’Angelo verso la conferma

La Recanatese si prepara a blindare la propria rosa con un mercato ancora in fermento, mentre si avvicina la conferma di Francesco e Re d'Angelo. Tra indiscrezioni e strategie in corso, il club lavora intensamente per rafforzarsi ulteriormente. L’attivismo del direttore Cianni sta portando risultati concreti, e l’attesa ora si concentra sui prossimi annunci ufficiali. Rimanete sintonizzati: il futuro della Recanatese potrebbe riservare sorprese entusiasmanti!

Ancora non ci sono annunci ufficiali ma trapelano indiscrezioni sulle mosse di mercato della Recanatese. L'attivismo del dt Cianni è ai massimi storici e ieri sera è stato fatto il punto della situazione con i dirigenti. In breve, per il ritorno di Alessio Re, è solo questione di dettagli che si stanno ultimando nelle ultime ore e se non ci saranno sorprese per l'ufficializzazione sarĂ questione di tempo. Il nome nuovo è quello di Davide Di Francesco, esterno d'attacco di 24 anni, proveniente dal San Marino con 16 presenze e 3 reti dopo aver iniziato la scorsa stagione in D con l'Ostiamare. Sarebbe un colpo importante: il ragazzo vanta una settantina di gettoni di presenza nel professionismo (Fano, Teramo, Campobasso e Monterosi), dopo essere cresciuto nel vivaio dell'Ascoli e fatto le ossa con quello della Juve.

