Pier Silvio Berlusconi, figura chiave di Mediaset, si lascia spesso catturare dall’onda dei riflessi televisivi, ma il suo pensiero va oltre lo schermo. Durante l’annuale bilancio, tra ascolti e palinsesti, emerge un'apertura sorprendente sul futuro politico: potrebbe seguire le orme del padre. A 56 anni, con un passato di successi nel mondo mediatico, si domanda se un giorno la politica potrebbe essere la sua prossima grande sfida. E voi, cosa ne pensate?

Le parole del numero uno di Mediaset. Non solo televisione. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, approfitta dell’annuale bilancio su ascolti e palinsesti per spaziare anche su temi politici. Alla domanda se un giorno potrebbe seguire le orme del padre, risponde senza chiudere del tutto la porta: “Ho 56 anni, papà ne aveva 58 quando entrò in politica. Oggi non ci penso, ma in futuro non lo escludo. Sarebbe una sfida completamente nuova, perché no?” Berlusconi junior elogia l’esecutivo: “Il governo Meloni è tra i migliori d’Europa, per concretezza e consapevolezza. La premier si comporta come è più opportuno per l’Italia”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pier Silvio Berlusconi tra tv e politica: “Oggi non ci penso, ma un domani… perché no?”

