Taremi in uscita l’Inter valuta Nkunku e anche un sudamericano – TS

Taremi è in uscita dall'Inter. L'iraniano è atteso a Milano nei prossimi giorni dopo lo sblocco aereo in Iran, ma si cercherà una nuova sistemazione. Per sostituirlo, il club nerazzurro, scrive Tuttosport, sta andando alla ricerca di un profilo completamente diverso. Si valuta Nkunku e pure Enciso. PROGRAMMARE – Chivu per la seconda volta in tre giorni si è recato, ieri, nella sede dell'Inter per parlare di futuro e mercato. Il prossimo 26 luglio, anche se alcuni rientreranno il 22 ( vedi articolo ), comincerà il ritiro dell'Inter in vista della prossima stagione. La situazione Hakan Calhanoglu si sta risolvendo con un nulla di fatto e ossia con la permanenza del giocatore turco a Milano.