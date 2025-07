Sacchi | Conte costruisce un grande Napoli Con De Bruyne il salto anche in Champions

Antonio Conte sta plasmando un Napoli che punta al massimo, non solo in Italia ma anche in Europa. Con l’aggiunta di De Bruyne, il sogno di una squadra competitiva in Champions si avvicina ancor di più. Sacchi sottolinea come le strategie del club e la guida dell’allenatore possano davvero fare la differenza: un progetto ambizioso destinato a scrivere nuove pagine di successo. Tutte le operazioni di mercato del Napoli sono un segnale chiaro di questa volontà.

"> Antonio Conte sta modellando un Napoli da vertice, capace di competere per lo scudetto e di alzare l’asticella in Europa. A dirlo è Arrigo Sacchi, in un editoriale pubblicato oggi sulla Gazzetta dello Sport, in cui l’ex c.t. della Nazionale elogia apertamente il lavoro dell’allenatore leccese e le scelte della società. «Tutte le operazioni di mercato del Napoli mi convincono», scrive Sacchi sulla Gazzetta dello Sport, esprimendo una fiducia totale nel progetto tecnico avviato dall’ex tecnico di Inter e Juventus. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sacchi: «Conte costruisce un grande Napoli. Con De Bruyne il salto anche in Champions»

In questa notizia si parla di: sacchi - napoli - conte - costruisce

“Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno italiana”: è polemica per le frasi di Sacchi - Nel dibattito calcistico accende polemiche l'intervista di Arrigo Sacchi, che evidenzia il divario di investimenti tra Napoli e Inter.

Sacchi esalta Conte: «Antonio è stato l’anima e il corpo del progetto»; Sacchi: Scudetto, l'Atalanta c'è. Conte senza Kvara? Io vinsi senza Van Basten...; Sacchi: “Conte sta facendo miracoli, ma l’Inter è più forte: occhio ad un aspetto”.

Il Napoli sta facendo un mercato europeo, come il Milan che poi vinse la Champions con Rijkaard (Sacchi) - Sulla Gazzetta dello Sport il classico articolo di Arrigo Sacchi, questa volta basato sul mercato del Napoli in veste europea. Si legge su ilnapolista.it

Sacchi: "Napoli davanti a tutti. De Bruyne un campione, Conte una garanzia" - 'L’ acquisto più importante del Napoli è quel ragazzo che siede in panchina: Antonio Conte. Lo riporta informazione.it