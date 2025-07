Sciopero 10 luglio i disagi in aeroporto | Ita Airways cancella 36 voli possibili i rimborsi

Luglio si apre con tensioni e disagi: lo sciopero del 10 luglio provoca cancellazioni e caos negli aeroporti italiani. Ita Airways annuncia la cancellazione di 36 voli, ma fortunatamente sono previsti rimborsi per i passeggeri colpiti. Con un’estate già segnata da proteste e disservizi, è fondamentale restare aggiornati e pianificare con attenzione i propri spostamenti. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio questa difficile situazione.

"Luglio col bene che ti voglio mi porterai fortuna", così cantava Riccardo Del Turco nel 1969. Un anno lontano quanto l'attualità di questa frase considerando come si proietta un luglio da incubo per gli svariati scioperi in programma. L'ultimo, del 7 e 8 luglio, ha coinvolto la rete ferroviaria nazionale per lo sciopero del personale .

