Ascolti tv del 9 luglio il Mondiale per Club Rocco Schiavone o Bla bla baby

L'estate porta con sé programmi più leggeri e qualche classico che non stanca mai. Mercoledì 9 luglio non fa eccezione: tra film, calcio e repliche, la serata si rivela un mix di intrattenimento per tutti i gusti. Dai colpi di scena di Rocco Schiavone alle emozioni della semifinale del Mondiale per Club, un motivo per non perdere il ritmo anche sotto le stelle. E così, anche in questa calda notte, la tv ci regala un'ampia scelta di divertimento e suspence.

È estate e i programmi tv non riservano grandi sorprese nemmeno nella serata di mercoledì 9 luglio. Su Rai 1 è andato in onda il film Bla bla baby con Alessandro Preziosi, mentre gli appassionati di calcio si sono potuti godere la semifinale del Mondiale per Club, PSG-Real Madrid, su Canale 5. Non è estate senza una replica. E così ci pensa Rai 2 a mandare in onda Rocco Schiavone con Marco Giallini, una delle serie poliziesche più amate di sempre. Siamo nella terza stagione, ormai ce ne sono sei, e il vicequestore Schiavone è sempre più isolato ad Aosta: Caterina si è rivelata una spia, Sebastiano è agli arresti domiciliari e Furio e Brizio sono spariti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 9 luglio, il Mondiale per Club, Rocco Schiavone o Bla bla baby

In questa notizia si parla di: luglio - mondiale - club - rocco

Motonautica: Mondiale Off Shore 2025 dal 3 al 6 luglio a Rodi Garganico - Le acque cristalline del Gargano si trasformano nel palcoscenico di un evento unico: il Campionato del Mondo di Off Shore 2025, dal 3 al 6 luglio a Rodi Garganico.

Il PSG distrugge il Real Madrid e si prende la finale del Mondiale per Club La squadra di Luis Enrique affronterà il Chelsea di Enzo Maresca: appuntamento a domenica 13 luglio alle ore 21 italiane #PSG #Chelsea #FIFACWC #FIFAClubWorldCup Vai su Facebook

Ascolti tv del 9 luglio, il Mondiale per Club, Rocco Schiavone o Bla bla baby; Mondiale per club di calcio, dove vederlo in tv: il calendario delle partite, date e orario. Tutto quello che c'è da sapere; Jennifer Lopez, Robbie Williams e gli altri: i concerti più attesi e i dischi da non perdere a luglio.

Ascolti tv mercoledì 9 luglio: Bla bla baby, Mondiale per club, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 9 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it

Mondiale per club 2025, il 9 luglio Psg-Real Madrid: i pronostici e dove vederla - Il Mondiale per club 2025 è arrivato alle fasi finali con le due semifinali. Segnala msn.com