La tragedia di Mauro Coruzzi non ha fine ricoverato di nuovo in ospedale | deve operarsi subito

La salute di Mauro Coruzzi, meglio noto come Platinette, torna al centro dell’attenzione. Dopo aver superato due ictus e aver vissuto momenti difficili, il celebre volto televisivo rischia ora di dover affrontare una nuova sfida: un intervento urgente. La sua storia toccante commuove i fan, che sperano in un pronto recupero. La sua testimonianza, condivisa sui social, lascia intendere che la lotta per la salute non è ancora finita.

Mauro Coruzzi, il volto amatissimo della televisione italiana noto al grande pubblico come Platinette, torna a preoccupare i fan. Dopo aver affrontato due ictus nel giro di pochi anni, l’opinionista e conduttore è stato di nuovo ricoverato in ospedale. A dare l’annuncio è stato lui stesso con un post sui social che ha lasciato tutti con il fiato sospeso: una foto scattata dalla sua stanza d’ospedale e un messaggio che lascia intendere la necessità di un nuovo intervento al cuore. Un momento delicatissimo per Coruzzi, che da tempo combatte una dura battaglia contro problemi di salute sempre più complessi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La tragedia di Mauro Coruzzi non ha fine, ricoverato di nuovo in ospedale: deve operarsi subito

