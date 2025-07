In Sardegna di nuovo insieme alla 22enne che sta già stuzzicando la curiosità dei fan

In Sardegna, tra acque cristalline e panorami mozzafiato, Stefano De Martino torna a far parlare di sé. Questa volta, il conduttore di Affari Tuoi è stato avvistato in compagnia di Caroline Tronelli, una giovane donna di 22 anni che sta già stimolando la curiosità dei fan. L’estate di De Martino si arricchisce di nuove emozioni e sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa riserverà il futuro...

L ’estate di Stefano De Martino è all’insegna del sole, del mare e, inevitabilmente, del gossip. Il conduttore di Affari Tuoi, 35 anni, è stato avvistato in Sardegna, tra le acque cristalline della Costa Smeralda, in compagnia di una giovane donna che sta facendo parlare di sé: Caroline Tronelli, 22 anni. Stefano De Martino, irriverente testimonial di bellezza per i capelli X Le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna mostrano i due insieme su uno yacht, sorridenti e complici, alimentando voci su una possibile nuova storia d’amore. Ma chi è davvero Caroline, e cosa lega il presentatore a questa ragazza lontana dai riflettori? Chi è Caroline Tronelli, la misteriosa protagonista del gossip estivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In Sardegna, di nuovo insieme alla 22enne che sta già stuzzicando la curiosità dei fan

